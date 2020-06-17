Финал Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге перенесли на 2022 год

Финал Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге в 2021 году, перенесли. Теперь его планируют провести в 2022 году. Эту информацию подтвердили в УЕФА.

Об этом стало известно во время пресс-конференции президента УЕФА Александера Чеферина. Ранее в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций. рассказали, что финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20 пройдет в Лиссабоне. Часть турнира, которую не удалось доиграть из-за коронавирусной инфекции, будет проводиться в формате «Финала восьми». В нем примут участие только те клубы, которые прошли стадию 1/8 финала.