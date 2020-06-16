Россияне начали экономить на еде и повседневных товарах

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа повлияла на доходы россиян. Их уменьшение вызвало желание сэкономить. Поэтому доля низкого ценового сегмента продуктов питания и товаров повседневного спроса выросла с 16,9 до 17,7% в среднегодовом значении.

Об этом газете «Коммерсант» сообщили в глобальной аналитической компании Nielsen, специализирующейся на изучении потребителей и рынков. В ходе исследования выяснилось, что переключение интереса россиян на дешевые продукты может стать стимулом для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей. Потребители начали искать не тренды, а низкие цены. В среднем по году доля премиального сегмента продуктов и товаров в мае сократилась с 35,8 до 34,4%.

Например, на низкий ценовой сегмент макаронных изделий приходилось 18,7% спроса, то в апреле–мае он вырос до 22,8%. Доля продаж дешевого майонеза выросла с 7,3 до 9,5% в тот же период времени.

Директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев сообщил газете, что о влиянии пандемии на доходы сообщили 24% опрошенных потребителей.

Тенденцию снижения спроса на премиальный продуктовый сегмент подтвердили в «Ашане». Причем там ожидают роста спроса на СТМ. В «Магните» с начала года отметили рост спроса на сегмент «первой цены» на 20%. Аналитики утверждают, что число россиян, заинтересованных в товарах со скидками с начала пандемии, выросло на 30%.

О повышенном интересе граждан России к товарам по акциям и смене модели потребления продуктов после пандемии ране уже предупреждали эксперты рынка. Они предсказали рост спроса на здоровую продукцию промышленного производства, более дешевые виды мяса и отказ от свежих овощей и фруктов.