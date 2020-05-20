Выписавшихся за сутки в России впервые оказалось больше новых случаев COVID-19

В России за сутки подтвердили 8764 случаев заражения коронавирусом. Число больных, у которых выявили COVID-19, перевалило за 300 000. По этому показателю наша страна занимает второе место в мире после США.

Результаты тестов на коронавирус оказались положительными у жителей 84 регионов РФ. Из их числа у 45,9% не было клинических проявлений болезни.

С начала эпидемии медики помогли уже 85 392 пациентам. За последние 24 часа домой выписали еще 9262 человек. Впервые выздоровевших больше, чем новых больных. Скончались 135 заболевших. Теперь погибших из-за коронавирусной инфекции 2972. За все время в России выявили 308 705 случаев заражения.

В Москве СОVID-19 подтвердили у 2699 пациентов, выписались в то же время более пяти тысяч. В Московской области новых заболевших 903. Третьим регионом по числу выявленных случаев заражения коронавирусом стал Красноярский край с 504 инфицированными. Далее следуют Санкт-Петербург (455) и Нижегородская область (257).

Специалисты провели более 7,5 миллиона тестов на SARS-CoV-2. Только за сутки сделали около 225 тысяч анализов, уточнили в Роспотребнадзоре. Врачи оставили под наблюдением 273 тысячи человек с подозрением на коронавирус.

В Московской области на 20 мая выполнили 375 513 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Пробы в том числе брали у людей, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с COVID-19 стран.

Исследования на коронавирусную инфекцию проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Неболеющие жители Подмосковья могут при желании сдать анализ в частных лабораториях.

Одним из опасных осложнений при COVID-19 назвали тромбоз. Врачи отмечают, что фиксировали у некоторых больных поражения печени, почек, сердца, надпочечников и ряда других органов. Доктор Александр Мясников заявил, что коронавирусной инфекцией в России переболеют абсолютно все.