Роспотребнадзор: Москва готова к первым двум этапам снятия ограничений

Роспотребнадзор заявил, что Москва может приступать к первому и, возможно, второму этапу снятия ограничительных мер.

«Если смотреть по трем показателям, то мы готовы к первому этапу и в принципе даже готовы ко второму», — заявила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. Ее процитировало РИА «Новости».

Также она назвала ситуацию с коронавирусом в российской столице контролируемой.

За последние сутки в столице выявили 2140 случаев заражения. Это намного меньше, чем было еще несколько недель назад. ТАСС написал, что это самый маленький прирост инфицированных с 23 апреля. Также столичные власти каждый день заявляют о тысячах людей, переборовших COVID-19.

Всего в Москве коронавирус нашли у 171 443 человек. За все время эпидемии выздоровели 67 458 больных, умерли 2183.

Ограничительные меры начали действовать в городе в конце марта. Позже в Москве ввели пропускной и перчаточно-масочный режимы. Самоизоляция пока что действует в столице до 31 мая. Она не касается только тех людей, кто вынужден сейчас ездить на работу.