Число новых случаев COVID-19 и выздоровевших почти сравнялось в России

Распространение коронавируса по России постепенно снижается. За сутки в стране выявили 8726 новых случаев заболевания в 85 регионах. Общее число больных с подтвержденным COVID-19 в РФ 449 834.

Среди новых заболевших у 37,1% не было клинических проявлений болезни. Бессимптомно коронавирус протекал у 3235 человек.

Накануне медики выписали 8666 пациентов, которые полностью победили инфекцию. На 5 июня выздоровевших стало на 8057 больше. Всего тех, кто поправился после COVID-19, в России 212 680.

Смертельных случаев за последние 24 часа — 144. С начала эпидемии коронавирус стал причиной гибели 5528 человек.

В Москве за сутки COVID-19 подтвердили у 1855 человек. В Московской области выявили 762 случая заражения, в Санкт-Петербурге — 378. В первую десятку регионов по этому показателю входят Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Красноярский край, Смоленская, Волгоградская и Воронежская области.

На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, в стране провели более 12 миллионов тестов на наличие SARS-CoV-2. За сутки специалисты сделали 320 тысяч анализов. Под наблюдением на 5 июня остаются 317 тысяч человек, у которых COVID-19 пока под подозрением.

В Московской области число проведенных лабораторных исследований на новый коронавирус достигло 632 534. Тесты в том числе проводили тем, кто вернулся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Анализы на COVID-19 делают на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. При желании обследование можно пройти в частных лабораториях.

В конце июля Минобороны рассчитывает завершить клинические испытания вакцины от COVID-19. В окончательный состав контрольной группы добровольцев вошли военные-контрактники, 45 мужчин и пять женщин, а также 10 медицинских работников.