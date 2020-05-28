Парки и строительные гипермаркеты открывают в Подмосковье. Какие еще ограничения снимут?

Всего несколько дней остается до снятия некоторых ограничений в Подмосковье. Люди смогут снова прогуливаться в парках и закупаться в строительных магазинах. Глава региона Андрей Воробьев рассказал в эфире «360», что заработает с 1 июня и при каких условиях.

Губернатор отметил, что совсем скоро настанет лето, когда Подмосковье начинает расти по своей численности. Сейчас в регионе насчитывается 11 миллионов человек, но в выходные дни в область приезжают дачники и те, кто работает. В итоге в Московской области становится до 12,5-13 миллионов человек.

«И, конечно, от нас требуется максимальная мобилизация. Нужно сделать так, чтобы пребывание на территории Подмосковья было максимально комфортным», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что главной темой остается коронавирус. Сегодня головы забиты именно этой проблемой.

Ситуация у нас в последнее время стабилизуется. Количество выявляемых, новых зараженных коронавирусом находится на уровне порядка 750-800 человек. Медленно, но верно мы ползем вниз, хотя госпитализация еще достаточно высокая. Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы увидим отрицательные цифры. То есть количество выписавшихся будет больше, чем госпитализируемых Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Всего в Подмосковье выявили около 40 тысяч случаев заболевания COVID-19. Помогают пациентам 30 тысяч врачей, медсестер и вспомогательного персонала. Сейчас в больницах с COVID-19 и пневмонией находятся 8,8 тысячи человек. Каждому пациенту стараются оказать максимальную помощь. Кроме того, врачи получают доплату по указу президента и региональным решениям.

«Чудовищно сложный период для системы здравоохранения, но мы справляемся. Не без замечаний — понятно, что в пике было очень непросто. Жизнь продолжается, мы идем дальше. Каждую пятницу мы стараемся выпускать постановление, которое дает нам больше свободы для нормальной жизни», — отметил губернатор.

Отмена ограничений

Воробьев объявил, что 28 мая выйдет еще одно постановление:

— парки откроют для жителей с 29 мая. Гулять в них можно будет без ограничений по времени, но только в масках. При этом спортивные и детские площадки пока остаются закрытыми;

— МФЦ начнет работать для физических лиц с 1 июня. Прием будут проводить только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно. Таких услуг насчитывается 15-17. Например, выдача и замена паспорта или регистрация прав на недвижимость;

— строительные магазины тоже откроют с 1 июня. Покупать можно будет все необходимое, но быть при этом в масках и перчатках.

Еще в Московской области сделают больше дежурных групп в детских садах, так как многие родители уже вышли на работу, а за малышами необходимо присматривать.

«На этой неделе часто возникал вопрос, когда мы откроем детские сады. Сразу все открыть, увы, не можем — опасно. Поэтому до настоящего времени у нас работало 1,3 тысячи дежурных групп, я дал команду увеличить вдвое. 2,5-2,6 тысячи детских групп будет работать в наших детских садах. Поэтому здесь дополнительные возможности для тех, кому не с кем оставить дома ребенка», — сообщил Воробьев.

Губернатор напомнил о необходимости надевать маску. Сейчас это средство защиты является обязательным атрибутом во всем мире.

«Поэтому я очень прошу соблюдать эти нормы предосторожности. Для нас они критически важны — это позволит сохранить здоровье и вас, и ваших близких», — обратился к жителям Воробьев.

Все остальные ограничительные меры в Подмосковье продлеваются до 14 июня, отметил глава региона. Пока в области нельзя открывать кафе и летние веранды. Власти вместе с санитарным врачом считают это преждевременным и опасным.

Торговые центры тоже на предстоящую неделю будут закрыты, но, дай бог, все будет нормальным, мы увидим позитивную динамику — и мы их откроем. Мы понимаем, что это важно для огромного количества рабочих мест Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Различные ограничения ввели в Подмосковье в марте из-за распространения коронавируса. Сейчас в области насчитывается 36 730 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Несмотря на отмену некоторых мер, для жителей продолжает действовать масочный режим. Надевать средства защиты необходимо во всех общественных местах.