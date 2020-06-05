«Роза Хутор» откроется для туристов с 8 июня

Также с понедельника для прогулок откроют набережную и тропу здоровья. Будет работать прокат велосипедов и веломобилей. Рестораны и кафе «начнут принимать гостей в самое ближайшее время». Столики расставят на террасе.

Внутри помещений, а также при посадке на канатную дорогу посетителям придется соблюдать социальную дистанцию и пользоваться масками. Все места общественного пользования будут регулярно обрабатывать дезинфицирующим составом.

Курорты в Краснодарском крае не принимают гостей с конца марта из-за распространения коронавируса. До 6 июня в регионе действует режим самоизоляции.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, что цены на путевки на российские курорты не вырастут этим летом из-за низкого спроса. А заграничный отдых подорожает.