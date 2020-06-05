    05 июня 2020, 22:26

    «Роза Хутор» откроется для туристов с 8 июня

    Кирилл Фролов

    Горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи начнет работать с понедельника 8 июня. Там откроются канатные дороги для туристов, приехавших на прогулку горах. Об этом компания сообщила в соцсетях.
    «Роза Хутор» откроется для туристов с 8 июня

    Также с понедельника для прогулок откроют набережную и тропу здоровья. Будет работать прокат велосипедов и веломобилей. Рестораны и кафе «начнут принимать гостей в самое ближайшее время». Столики расставят на террасе.

    Внутри помещений, а также при посадке на канатную дорогу посетителям придется соблюдать социальную дистанцию и пользоваться масками. Все места общественного пользования будут регулярно обрабатывать дезинфицирующим составом.

    Курорты в Краснодарском крае не принимают гостей с конца марта из-за распространения коронавируса. До 6 июня в регионе действует режим самоизоляции.

    Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, что цены на путевки на российские курорты не вырастут этим летом из-за низкого спроса. А заграничный отдых подорожает.