Коронавирус обнаружили у 36 сотрудников градообразующих предприятий Северодвинска

Коронавирус обнаружили у 36 сотрудников градообразующих предприятий города Северодвинска в Архангельской области. За последние сутки там подтвердили еще 91 случай заражения новым типом инфекции.

Об этом сообщил региональный оперштаб.

«По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 33 архангелогородца; 46 северодвинцев, из них 36 сотрудников градообразующих предприятий (Северодвинска), которые обслуживаются в ФМБА; 8 новодвинцев; двое заболевших в Приморском районе; по одному — в Пинежском и Виноградовском районах», — сказано в сообщении.

К градообразующим предприятиям Северодвинска относятся судостроительный завод «Севмаш» и центр судоремонта «Звездочка», однако сколько сотрудников каждого из них заразились не уточняется.

В Северодвинске значительно увеличилось количество пациентов с коронавирусом. По сравнению с остальными территориями региона, рост заболеваемости в этом городе в 2,6 раза выше. Власти приняли меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. С 00:00 6 июня въезд и выезд из Северодвинска ограничены. Попасть туда или покинуть город могут только те граждане, которым это нужно для исполнения должностных обязанностей или обращения за медицинской помощью. Кроме того, доступ в Северодвинск будет разрешен для сотрудников спецслужб и тех, кто транзитом проезжает в Онежский район. Жители города, которые работают в других регионах, перейдут на дистанционную работу.

Крупным заводам Северодвинска рекомендовали остановить организованную перевозку от дома до работы и обратно сотрудников, которые живут в Архангельске, Приморском районе и Новодвинске.

По информации на утро 7 июня в Архангельской области зафиксировали 2989 случаев заражения новым типом коронавируса. Из них 853 поправились, а еще четверо скончались.