Депутат Дмитрий Ионин заболел COVID-19

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин заразился коронавирусом. Это уже восьмой российский парламентарий с COVID-19.

«Вчера мне поставили пневмонию, в больнице взяли тест, тест показал (положительный результат — прим. ред.). Сейчас еду в 24-ю горбольницу Екатеринбурга, будут решать — госпитализация или на домашнем лечении буду находиться», — рассказал Ионин РИА «Новости».

Депутат сообщил, что чувствует себя нормально. До этого два дня у него была температура. Сейчас он сам едет в больницу, чтобы избежать контактов.

Дмитрий Ионин сказал ТАСС, что последний раз контактировал с коллегами-депутатами 27 мая, во время пленарного заседания в Госдуме.

Коронавирусом раньше нашли, в том числе, у Леонида Калашникова, Дмитрия Новикова, Светланы Максимовой, Михаила Кузьмина.

Всего в России с начала эпидемии выявили почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 5,5 тысячи пациентов, выздоровели — 212 тысяч.