Путин: ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

Российский лидер сделал такое заявление на основании поступающей информации и оценок экспертов.

Ситуация стабилизируется, в том числе, и в Москве, которая первой столкнулась с распространением инфекции. Пандемия действует уже не так сильно и во многих других регионах России, отметил Путин. По его словам, началось постепенное сокращение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения.

«Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть», — отметил глава государства на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Путин подтвердил свои слова статистикой. Неделей ранее темп прироста новых случаев выявления коронавируса по России составлял 5,9%. Теперь же он уменьшился до 3,5%.

«При этом крайне важно, что такое снижение идет на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведенных тест-исследований, что, как уже говорил, позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, не допускать тяжелых осложнений и ставить барьеры затем на пути распространения инфекции», — добавил Путин.

По последним данным, в России выявлено 326 448 случаев коронавируса. Умерли 3249 пациентов, выздоровели 99 825. Ранее Минздрав раскрыл, как появляется статистика по коронавирусу.