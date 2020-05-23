Доктор Мясников подсчитал реально больных COVID-19 россиян

Статистика не отражает реально число заболевших коронавирусом россиян. На самом деле, их гораздо меньше. К такому выводу пришел руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19, врач Александр Мясников.

В своем Telegram-канале он признался, что сам каждый день сообщает о 335 тысячах инфицированных. Но, так как болезнь протекает 7-14 дней, на ткущий момент больны только те, кто заразился за последние две недели. Остальные уже приобрели иммунитет после болезни. Мясников уточнил, что за последние 14 дней в России было выявлено 130 тысяч случаев заражений.

«Реально и того меньше, я брал за две недели, половина „скидывает“ вирус за неделю! Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны», — подчеркнул врач.

Мясников признал, что он считал «на коленке» и в уме, но в любом случае, зараженными являются только те, кто был инфицирован за последние пару недель.

Ранее врач высказал несколько предположений о причинах «русского чуда», низкой заболеваемости и смертности, по сравнению с миром, российских граждан. По его мнению, свою роль могли сыграть уровень вакцинации, микробиом или большее чем в Европе количество стационаров. Оно помогло избежать внутрибольничных заражений.