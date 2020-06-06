По его словам, страх способствует снижению иммунитета.

«Я вам как медик скажу: когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет. Стресс тратит твои гормоны стресса, и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. И человек тяжелее болеет», — пояснил специалист.

Во время эксперимента над лабораторными крысами выяснилось, что запуганный грызун болел чаще и дольше своих сородичей, которые не подвергались стрессу.

Ранее доктор Мясников назвал способ предотвратить новую вспышку коронавируса в России. Для этого нужно сохранить некоторые ограничительные меры.

Мясников полагает, что коронавирус ослабевает с ростом числа зараженных. По его словам, через месяц или полтора инфекция начнет отступать.