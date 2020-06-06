Стресс позволит коронавирусу проникнуть в организм — доктор Мясников
Человек может подхватить коронавирус, если испытывает стресс. Такое предположение в эфире канала «Россия 1» выдвинул главный врач больницы № 71 в Москве Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников.
По его словам, страх способствует снижению иммунитета.
«Я вам как медик скажу: когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет. Стресс тратит твои гормоны стресса, и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. И человек тяжелее болеет», — пояснил специалист.
Во время эксперимента над лабораторными крысами выяснилось, что запуганный грызун болел чаще и дольше своих сородичей, которые не подвергались стрессу.
Ранее доктор Мясников назвал способ предотвратить новую вспышку коронавируса в России. Для этого нужно сохранить некоторые ограничительные меры.
Мясников полагает, что коронавирус ослабевает с ростом числа зараженных. По его словам, через месяц или полтора инфекция начнет отступать.