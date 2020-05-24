Общество станет неуязвимым к коронавирусу после вакцинации 95% населения
В интервью «Парламентской газете» Николай Брико отметил, что при инфекции, которая передается воздушно-капельным путем, единственное средство, которое может остановить эпидемию, — это вакцинация с широким охватом населения.
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения. Это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц», — отметил Брико.
Эпидемиолог отметил, что в последнее время ситуация с заражениями в России стала более стабильной. В то же время он считает, что она может быть неустойчивой, поэтому нужно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и выходить из ограничений постепенно.
Брико призвал носить маски в общественных местах и не забывать про меры личной гигиены. Также он назвал важными социальное дистанцирование и самоизоляцию.
В России, по информации на 23 мая, выявили более 335 тысяч случаев заражения коронавирусом, погибли 3,3 тысячи пациентов.