За последние сутки в Москве не смогли побороть коронавирусную инфекцию еще 67 человек. Об этом сообщил столичный оперштаб.

Всего число погибших жителей Москвы достигло 1934 человека. За 22 мая скончались 73 пациента.

«Еще 67 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки, общее число умерших составило 1 934», — говорится в сообщении оперативного штаба.

В России с начала эпидемии выявлено 326 448 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 8894 новых заболевших. Погибли 3249 человек, по данным стопкоронавирус.рф.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что распространение коронавируса в России вышло на плато. По данным ученых, текущие показатели выявления говорят о стабилизации и четкой тенденции к снижению.