    23 мая 2020, 00:03

    В Москве погибли 67 пациентов — оперштаб

    Арина Гудилова

    За последние сутки в Москве не смогли побороть коронавирусную инфекцию еще 67 человек. Об этом сообщил столичный оперштаб.
    В Москве погибли 67 пациентов — оперштаб

    Всего число погибших жителей Москвы достигло 1934 человека. За 22 мая скончались 73 пациента.

    «Еще 67 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки, общее число умерших составило 1 934», — говорится в сообщении оперативного штаба.

    В России с начала эпидемии выявлено 326 448 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 8894 новых заболевших. Погибли 3249 человек, по данным стопкоронавирус.рф.

    Ранее Роспотребнадзор сообщил, что распространение коронавируса в России вышло на плато. По данным ученых, текущие показатели выявления говорят о стабилизации и четкой тенденции к снижению.