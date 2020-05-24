Почти 8,6 тысячи новых больных COVID-19 выявили в России

В России за сутки выявили 8599 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии вирус зафиксировали у 344 481 человека.

Новые случаи выявили в 84 регионах России. Больше всего — В Москве. За сутки прирост в столице составил 2516 человек. На втором месте по числу новых заболевших — Подмосковье. Там выявили 862 случая.

Более 200 новых пациентов с COVID-19 за сутки также нашли в Санкт-Петербурге и Нижегородской области.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Из новых заболевших у 3777, то есть 43,9%, не было симптомов коронавируса, их выявили как контактных с заболевшими COVID-19.

За сутки в России скончались 153 пациента с коронавирусом. Общее число жертв пандемии выросло до 3541.

В оперативном штабе также рассказали, что за сутки в России выписали 5363 человека, переболевшего COVID-19. Число выздоровевших теперь составляет 113 299 человек.

По информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии в России сделали более 8,6 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. С января вирус стал распространяться по другим странам. По всему миру COVID-19 заболели 5,4 миллиона человек.