Минобороны испытало вакцину от коронавируса на животных

Вакцина от коронавируса, испытание которой на добровольцах начнется 3 июня, до этого была протестирована на обезьянах и хомяках. Об этом заявил начальник 48-го Центрального НИИ Минобороны России Сергей Борисевич. Институт разрабатывает препарат вместе с центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

По словам Борисевича, во время испытаний на животных «были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность». Теперь его действие изучат на 50 добровольцах из рядов Вооруженных сил. Это служащие по контракту прапорщики и офицеры в возрасте 25-50 лет. Среди них 45 мужчин и пять женщин, рассказал глава НИИ газете «Красная звезда».

Вначале военных и медиков, участвующих в эксперименте, изолируют на 14 дней, чтобы исключить возможность заражения COVID-19. Само исследование планируется завершить в течение июля.

В мае разработчики вакцины от коронавируса из Центра имени Гамалеи проверили ее эффективность на себе. Побочных эффектов ученые тогда не выявили. Исследование прививки на собственном организме — это обычная практика, говорил «360» глава НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.