Еще 51 пациент с COVID-19 скончался в Москве

За прошедшие сутки столичные медики подтвердили 51 случай смерти после заражения коронавирусом. Всего в Москве от инфекции скончались 2970 человек.

У всех скончавшихся пациентов был подтвержден диагноз пневмония и коронавирусная инфекция, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Днем ранее сообщалось о 55 случаях смерти от коронавируса. Самый низкий показатель смертности был зафиксирован 25 мая, когда за сутки от COVID-19 умер 41 человек. Сейчас в Москве насчитывается 2970 смертей от заболевания.

Всего в России, по данным на 7 июня, подтверждено 467 673 случая инфицирования коронавирусом. Врачам удалось поставить на ноги 226 731 пациента. В мире число заболевших COVID-19 уже перевалило за отметку в семь миллионов человек.

Для жителей столицы продолжают снимать ограничительные меры. В городе уже можно ходить по торговым центрам и гулять в парках по расписанию. При этом необходимо продолжать соблюдать режим самоизоляции, а также носить в общественных местах маску и перчатки. Мэр города Сергей Собянин отмечал, что большую часть ограничений снимут до 1 июля.