В Москве от коронавирусной инфекции скончался еще 61 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы. Общее число жертв составляет 2685 человек.

У погибших был диагноз пневмония, ранее они получили положительный результат анализов на коронавирус.

«В Москве скончался 61 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

За предыдущие сутки в Москве скончался 71 человек.

Общее число выявленных случае составляет 423 741 человек. 5 037 из них погибли. 186 985 — выздоровели.