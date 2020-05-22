    22 мая 2020, 08:37

    Российскую вакцину от СОVID-19 испытали на разработчиках. Опыт оказался успешным

    Эля Данилюк

    Российская векторная вакцина от COVID-19 неофициально испытана на людях. Прививку проверили на себе работники лаборатории, в которой и создавалась вакцина. Опыт получился успешным, впереди — официальные тесты. Об этом заявил директор НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

    «Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой. <…> Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены», — рассказал «Интерфаксу» Гинцбург.

    По его словам, сотрудники центра чувствуют себя хорошо, никаких последствий у них не обнаружили.

    Сейчас вакцина проходит официальные тесты на приматах. После того как данные о них станут известны, испытывать изобретение будут люди из числа добровольцев.

    Как заявили разработчики, это займет около трех месяцев. Таким образом, вакцина от коронавируса, прошедшая все клинические испытания, может появиться уже к осени.

    Вакцину от коронавируса создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.