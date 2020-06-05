Парад Победы в Хабаровске состоится без зрителей

Хотя Парад войск в честь юбилея Победы в Хабаровске все же пройдет в этом году, но ветеранов и других зрителей на трибунах не будет. Такое решение принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Само мероприятие состоится 24 июня.

«В нем также не будут принимать участие кадеты и юнармия. Трансляцию парада можно посмотреть по телевизору и в интернете», — сообщила пресс-служба правительства края.

Начальник отделения управления военно-политической работы Восточного военного округа Дмитрий Рожков отметил, что в параде будут участвовать 2,4 тысячи военнослужащих округа и 149 единиц боевой техники. Кроме того, в небе пролетит авиация. Вечером в Хабаровске прогремит праздничный концерт.

За состоянием здоровья военнослужащих, которые примут участие в параде, ежедневно следят врачи. У них мерят температуру, а также обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Место, где они тренируются, регулярно дезинфицируют. То же самое касается и их домов.

Как сообщило РИА «Новости» парад Победы пройдет в семи городах Дальнего Востока. В их числе Хабаровск и Владивосток.

Праздничные мероприятия решили перенести с 9 мая на 24 июня из-за эпидемии коронавируса в России. Новая дата станет выходным днем.