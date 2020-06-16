Врачи мобильного госпиталя в Чите выписали первых пациентов, которых вылечили от COVID-19

Минобороны развернуло в Чите многопрофильный мобильный госпиталь, где помогают больным коронавирусной инфекцией. Первые восемь пациентов уже отправились домой: их вылечили от COVID-19.

Госпиталь на 100 коек начал работать в городе 7 июня, напомнило РИА «Новости» со ссылкой на российское военное ведомство. Его оперативно перебросили из Бурятии в Забайкалье.

«Сегодня из госпиталя, развернутого в Чите, были выписаны первые пациенты», — подчеркнули в Минобороны.

Помощь населению края в борьбе с коронавирусом оказывают военные медики Восточного военного округа.

За сутки у врачей стало на 19 пациентов больше. Всего лечение проходят 40 человек. Восемь из них отпустили домой после двух отрицательных тестов на COVID-19.

Выздоровевшие россияне обратили внимание на порядок и соблюдение военного регламента в госпитале, а также внимательность и терпеливость его персонала.

В России, по последним данным, выявили 537 210 случаев заражения коронавирусом. Врачи сумели помочь 284 539 пациентам — они полностью поправились. С начала эпидемии в стране умер 7091 человек, у которого подтвердили COVID-19. В ближайшее время в РФ начнут испытания вакцины от коронавирусной инфекции на людях.