Число новых случаев COVID-19 в России оказалось наименьшим с 1 мая

С середины мая прирост новых случаев COVID-19 в России стабилизировался. За последние сутки положительными оказались тесты еще у 8338 пациентов. Всего коронавирусных больных в стране выявили 370 680.

Меньшее число новых случаев за сутки в России фиксировали 1 мая, тогда выявили 7933 больных COVID-19. Сейчас новые заболевшие есть в 85 регионах РФ. У 40,8% из них не было никаких клинических симптомов инфекции.

Поправившихся россиян стало на 11 079 больше. С начала эпидемии в РФ после COVID-19 выздоровели 142 208 человек. Из-за вируса умерли 3968 жителей страны (+161 за последние 24 часа).

В Москве подтвердили 2140 случаев COVID-19. Во вторник их было 2830. В Московской области у врачей прибавилось 817 пациентов, в Санкт-Петербурге — 363. В первую пятерку российских регионов по выявленным инфицированным попали Нижегородская и Свердловская области — 228 и 207 положительных тестов соответственно.

Под наблюдением медиков, уточнили в Роспотребнадзоре, остаются более 296 тысяч человек с подозрением на COVID-19. Специалисты провели свыше 9,4 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Пробы в том числе брали у людей, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с заболеванием стран.

Люди переносят COVID-19 по-разному. У курильщиков болезнь зачастую протекает тяжело: легкие работают хуже, а ослабленному организму непросто справиться с вызванными SARS-CoV-2 заболеваниями.

Стремиться переболеть инфекцией тоже не стоит: пока что знаний о вирусе немного, а вакцины от него нет. Кроме того, после COVID-19, скорее всего, придется еще походить по врачам.