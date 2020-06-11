    11 июня 2020, 13:54

    Кондратьев рассказал о снятии ограничений по карантину на Кубани

    Алена Макаренко

    С 12 июня Кубань снимает ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Среди них числится открытие музеев. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.
    Кондратьев рассказал о снятии ограничений по карантину на Кубани

    С 12 июня в Краснодарском крае отменяются красные пропуска для передвижения между муниципалитетами. Также будут разрешены деловые мероприятия численностью до 50 человек. А еще откроются гостиницы с фондом до 50 номеров, они обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора.

    Помимо этого встретят посетителей музеи, но посещать их можно будет по предварительной записи. Кроме того, заработают театры, но только для репетиций. В регионе разрешается функционирование тренировочных комплексов, где смогут заниматься профессиональные команды и спортсмены.

    С 13 июня в регионе начнут работу непродовольственные рынки на открытом воздухе.

    А с 15 июня откроются торговые центры площадью до трех тысяч квадратных метров. ТЦ будут работать как и магазины — с закрытыми зонами развлечений и фудкортами.