Кондратьев рассказал о снятии ограничений по карантину на Кубани

С 12 июня в Краснодарском крае отменяются красные пропуска для передвижения между муниципалитетами. Также будут разрешены деловые мероприятия численностью до 50 человек. А еще откроются гостиницы с фондом до 50 номеров, они обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора.

Помимо этого встретят посетителей музеи, но посещать их можно будет по предварительной записи. Кроме того, заработают театры, но только для репетиций. В регионе разрешается функционирование тренировочных комплексов, где смогут заниматься профессиональные команды и спортсмены.

С 13 июня в регионе начнут работу непродовольственные рынки на открытом воздухе.

А с 15 июня откроются торговые центры площадью до трех тысяч квадратных метров. ТЦ будут работать как и магазины — с закрытыми зонами развлечений и фудкортами.