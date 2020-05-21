Кнопка тревоги появилась в обсерваторах Бурятии после нападения на медсестер

Охрану пришлось усилить в обсерваторах Бурятии после нападения пациентов на медсестер в поселке Сотниково. Люди скандалили и жаловались на плохие условия проживания.

Минздрав Бурятии и МВД разработал план, как вести себя сотрудникам в подобной ситуации. В обсерваторах появились кнопки тревожной сигнализации. Если медики нажмут на нее, то к ним на помощь приедет группа быстрого реагирования. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном Минздраве.

«В обсерваторах дополнительно к службам охраны медицинских организаций охрану порядка осуществляют сотрудники МВД», — добавили представители ведомства.

Конфликт произошел 16 мая в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которую из-за пандемии переоборудовали в обсерватор. Недовольные гоняли медработников по лесу. Медсестры записали видеообращение, в котором рассказали об этом. По их словам, пациенты также швырялись в них камнями и оскорбляли.

Руководство больницы обратилось в полицию. Все закончилось тем, что вечером 18 мая хулиганов увезли в другой обсерватор. После изоляции бунтовщики ответят перед законом за случившееся.