Больше 19,3 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Подмосковье

В Московской области за сутки выписали почти тысячу человек, переболевших COVID-19. Число выздоровевших превысило 19 тысяч человек.

«В Московской области еще 979 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — сообщили в оперативном штабе Подмосковья.

Всего с начала эпидемии в Московской области вылечились от COVID-19 19 319 человек.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года, с января вирус стал распространяться в других странах. В Московской области с начала эпидемии выявили больше 51 тысячи случаев заражения коронавирусом.

Для борьбы с эпидемией Подмосковье стало с марта вводить ограничения, но уже в мае их начали отменять. Сейчас в Московской области можно заниматься спортом на улице при условии, что в занятиях участвуют не больше двух человек. Можно гулять по одному или с членами семьи. Открыты небольшие магазины, заработала сфера услуг, в том числе парикмахерские. Работают гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха.

В общественных местах и транспорте Московской области маски по-прежнему обязательны.