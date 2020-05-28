Число вылечившихся от COVID-19 в России перевалило за 150 тысяч

За сутки в России подтвердили 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах. Среди жителей страны за все время выявили 379 051 больного с COVID-19. Больше — только в Бразилии и США, по данным Университета Джонса Хопкинса.

Среди новых случаев у 42,5% инфицированных болезнь протекала бессимптомно, без каких-либо клинических проявлений.

С начала эпидемии в РФ поправились 150 993 человека, у которых тест на коронавирус оказался положительным. Больницы за последние 24 часа покинули 8785 пациентов. Они полностью выздоровели. Число смертельных случаев из-за COVID-19 выросло до 4142. Скончались еще 174 заразившихся.

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется: с начала мая в столице выявили наименьшее число заболевших — 2054. В Московской области за стуки подтвердили 774 случая, в Санкт-Петербурге — 383. В первой пятерке российских регионов по выявленным инфицированным Свердловская и Нижегородская области.

В России провели уже свыше 9,7 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. За последние сутки специалисты сделали 285 тысяч анализов, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Под наблюдением врачей остаются 300 тысяч россиян, у которых подозревают COVID-19.

В Московской области на 28 мая провели 507 816 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Пробы в том числе брали у вернувшихся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Исследования на COVID-19 проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Обследование можно пройти и в частных клиниках.

Вакцины от коронавируса пока нет, но американские ученые обнаружили у переболевших инфекцией специфические антитела. Благодаря им организм можно защитить от повторного заражения. Весь мир, в том числе и Россия, вернется к привычной жизни только после создания антивирусного препарата.