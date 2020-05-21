    21 мая 2020, 18:30

    В правительстве не знают о состоянии Кадырова. СМИ пишут, что он в больнице

    Екатерина Земская, Эля Данилюк

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров доставлен в одну из московских клиник. У него подозревают COVID-19. Об этом сообщил источник «Интерфакса». Но «360» эту новость в правительстве региона не подтвердили.
    В правительстве не знают о состоянии Кадырова. СМИ пишут, что он в больнице

    «Такой информации не было. Он (Рамзан Кадыров — прим. ред.) постоянно на связи», — заявили в ведомстве. Пресс-секретарь главы республики на звонки не отвечает.

    Между тем Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственные источники, также сообщил, что Кадыров начал жаловаться на боли в груди еще несколько дней назад. Позже он решил лечь в одну из московских клиник на лечение. Коронавирусная инфекция у него не подтверждена.

    На официальной странице чеченского лидера «ВКонтакте» у Кадырова регулярно появляются записи. Недавно он поздравил с днем рождения Сергея Шойгу, а также рассказал о помощи в борьбе с коронавирусом соседнему Дагестану.

    Еще глава Чечни не так давно попросил мусульман отказаться от празднования Ураза-байрама в мечетях. Он призвал отметить праздник дома, в кругу своей семьи. Это заявление Кадыров также выложил в интернет.