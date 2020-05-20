На «Госуслугах» начался прием заявок на выплаты детям от 3 до 7 лет

На портале Госуслуг заработала форма для подачи заявок на выплаты детям от 3 до 7 лет. Заявки могут подать жители 65 регионов, до начала лета они станут доступны на всей территории России, говорил в начале месяца глава Минтруда Антон Котяков.

Заявку можно заполнить по адресу.

Те, у кого нет возможности подать заявку на портале Госуслуг, могут обратиться в местные МФЦ или органы соцзащиты.

Ежемесячное пособие начнут выплачивать с 1 июня. В среднем по стране оно составит 5,5 тысячи рублей — половину регионального прожиточного минимума на несовершеннолетнего.

Дополнительные выплаты положены семьям, в которых доход на члена семьи ниже местного прожиточного минимума. Если в малообеспеченной семье воспитываются несколько детей 3-7 лет, пособие будут платить на каждого ребенка, напомнил федеральный оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

За первые часы на Госуслугах было зарегистрировано более 70 тысяч заявлений на выплаты.