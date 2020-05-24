    24 мая 2020, 18:54

    Половине регионов России разрешили начинать снимать ограничения по коронавирусу

    Алена Макаренко

    Перейти к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, могут 44 из 85 регионов России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
    Половине регионов России разрешили начинать снимать ограничения по коронавирусу

    Она также рассказала, что число смертей из-за COVID-19 в России будет увеличиваться. И это на фоне того, что число случаев заражения будет снижаться.

    «У нас будет нарастать количество погибших от коронавирусной инфекции, и это сегодня, к сожалению, очевидно», — отметила Попова.

    Это объясняется тем, что пик смертности во время эпидемии наступает позже пика заболеваемости. Причем такое развитие событий касается любой страны. «Пик количества погибших от коронавирусной инфекции идет <…> за верхней точкой ежесуточной регистрации прироста заболевания, он идет позже», — пояснила глава Роспотребнадзора.

    Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что никто из пациентов с коронавирусом в России не умер во время лечения на дому. Хотя во многих странах больные умирали дома.

    Российская медицинская система сработала против коронавируса, удалось избежать взрыва и перегрузок. Не оправдался ни один страшный прогноз.

    За прошедшие сутки в 84 регионах России выявили 8599 новых случаев заражения коронавируса. При этом 3777 (43,9%) больных не имеют симптомов. Всего с начала эпидемии в России зафиксировали 344 481 случай.