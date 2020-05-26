Самую большую базу КТ пациентов с COVID-19 создали в Москве

Медики выявляют стадии развития пневмонии после заражения коронавирусом с помощью компьютерной томографии. Столичные врачи собрали уже крупнейшую в мире базу КТ инфицированных пациентов.

Вице-мэр по социальному развитию Анастасия Ракова рассказала, что благодаря искусственному интеллекту врачи могут быстро и точно выявить стадию развития пневмонии. Это делается с помощью компьютерной томографии (КТ) легких.

«При этом для эффективного обучения искусственного интеллекта используются данные пациентов в обезличенном виде, собранные в период с 10 марта по 25 апреля. Эта база насчитывает более тысячи снимков и является крупнейшей в мире», — приводит РИА «Новости» слова Раковой.

Она добавила, что в базу отправляют обезличенные снимки, которые размечают специальным образом. На этих снимках специалисты-разработчики обучают искусственный интеллект. Саму базу данных сформировали из 80 тысяч томограмм пациентов.

Технология искусственного интеллекта уже давно используется для выявления коронавируса, отметил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов.

«Все исследования автоматически поступают в единую радиологическую систему (ЕРИС). Искусственный интеллект обрабатывает данные, и врач-рентгенолог в рамках эксперимента получает изображение с маркировкой и текстовым описанием», — пояснил он.

Морозов подчеркнул, что современные технологии позволяют медикам не упустить мельчайшие детали проведенного исследования.

Всего в России к 25 мая насчитывалось 353 427 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Вылечились после инфицирования уже 118 798 пациентов. Скончались 3633 человека.