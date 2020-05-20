Свыше 5000 пациентов выписались в Москве за сутки после лечения от COVID-19

«Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 5440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36 936» — сказала Ракова.

В мэрии напомнили, что все, кто поборол коронавирус, могут сдать плазму крови и помочь другим зараженным.

Ранее стало известно, что в столице уже 540 переболевших стали донорами плазмы крови, переливание сделали 340 нуждающимся пациентам.

Врачи называют такой способ лечения (переливание плазмы крови COVREC с антителами к коронавирусу нового типа) одним из самых эффективных в борьбе с COVID-19. Донором может стать любой человек от 18 до 55 лет, который перенес инфекцию, при этом у него не должно быть никаких хронических заболеваний.