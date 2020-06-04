Более 11 миллионов семей получили разовые выплаты на детей

Более 11 миллионов российских семей за три дня получили выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей. Подать заявку на этот вид поддержки можно на портале Госуслуг или в отделениях ПРФ.

Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

В период с 1 по 3 июня Пенсионный фонд России перечислил единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей 11,3 млн семей более чем на 16,2 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет Антон Котяков. министр труда и социальной защиты РФ

За эти дни было перечислено более 162 миллиардов рублей. В ведомстве напомнили, что заявления на такой вид поддержки рассматриваются в течение пяти рабочих дней с момента его подачи. Сами денежные средства поступают на счет семьи в течение трех рабочих дней.

Выплата начисляется на каждого ребенка, который подходит по возрасту. Ее начисление никак не зависит от материального положения семьи. Кроме того, эти деньги не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.

Семьи с детьми до трех лет также могут получить выплаты — в размере пяты тысяч рублей ежемесячно. Как подать заявление жителям Московской области рассказала «360» министр соцразвития региона Ирина Фаевская. Она отметила, что в Подмосковье от таких семей поступило более 70 тысяч заявок — более 51 тысячи из них уже одобрены, и средства по нем перечислены на счет родителей. Тем гражданам, которые обращались за помощью, но не получили деньги, стоит еще раз проверить правильность заполнения заявления.