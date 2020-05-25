Россиян могут начать прививать от коронавируса осенью

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью. Прививать жителей от инфекции будут от шести до девяти месяцев.

«Надеемся, что массовая вакцинация начнется <…> в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину», — сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире Первого канала.

Он добавил, что проведение вакцинации займет определенный срок. При лучшем сценарии процедура продлится от полугода до девяти месяцев.

Ранее Гинцбург рассказал, что уже вколол себе вакцину от коронавируса, разрабатываемую в центре имени Гамалеи. Само производство вакцины планируют запустить к концу лета. Пока в НИЦ подходят к концу доклинические исследования препарата.

Сейчас в Москве проводят массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Иммунитет оказался у 12% прошедших исследование. Всего анализ сдали более 50 тысяч жителей. Тестирование проводят выборочно по SMS-приглашениям, но через пару недель на него смогут записаться все желающие.