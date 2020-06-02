    02 июня 2020, 16:18

    Мэрия Геленджика рассказала о правилах приема курортников

    Артур Блянихов

    Администрация Геленджика пояснила радиостанции «Говорит Москва», как в городских учреждениях будут принимать курортников.
    Мэрия Геленджика рассказала о правилах приема курортников

    Уточняется, что с первого июня в Геленджике открылись 24 организации, которые имеют лицензию на медицинскую деятельность и оказывают санаторно-курортные услуги.

    «Заполнение объекта санкура будет осуществляться в размере не более 60%», — обратили внимание в мэрии.

    Прием отдыхающих будут производить только при наличии справки об эпидокружении, в том числе в отношении коронавируса в срок не менее двух недель до даты отъезда.

    «Также гостю необходимо получить справку об отрицательных результатах лабораторных исследований в отношении COVID-19 не менее чем за двух суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение», — добавили в администрации.

    Что касается отдыха на зарубежных курортах, то специалисты считают, что сначала будут разрешены поездки в те страны, где ситуация с коронавирусом относительно благополучна.

    «Разом везде не полетят. Но к сентябрю, к бархатному сезону, думаю, на курорты те, кто туда жаждут, успеют», — предположил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.