Мэрия Геленджика рассказала о правилах приема курортников

Уточняется, что с первого июня в Геленджике открылись 24 организации, которые имеют лицензию на медицинскую деятельность и оказывают санаторно-курортные услуги.

«Заполнение объекта санкура будет осуществляться в размере не более 60%», — обратили внимание в мэрии.

Прием отдыхающих будут производить только при наличии справки об эпидокружении, в том числе в отношении коронавируса в срок не менее двух недель до даты отъезда.

«Также гостю необходимо получить справку об отрицательных результатах лабораторных исследований в отношении COVID-19 не менее чем за двух суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение», — добавили в администрации.

Что касается отдыха на зарубежных курортах, то специалисты считают, что сначала будут разрешены поездки в те страны, где ситуация с коронавирусом относительно благополучна.

«Разом везде не полетят. Но к сентябрю, к бархатному сезону, думаю, на курорты те, кто туда жаждут, успеют», — предположил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.