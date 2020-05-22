Путин рассказал, когда ждать вторую волну коронавируса

Президент Владимир Путин предупредил, что с октября по ноябрь в России может быть вторая волна коронавируса. По его словам, отменяя ограничения, это нужно иметь в виду.

«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь», — сказал Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Президент отметил, что в России должны быть готовыми к такому сценарию событий.

В то же время Путин обратил внимание министра здравоохранения Михаила Мурашко, что нужно готовиться к восстановлению работы медицинских учреждений в полном объеме после того, как завершится пандемия коронавируса.

В России, по информации на 22 мая, выявили больше 326 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 3,2 тысячи человек. Выздоровели — свыше 99 тысяч.

Для борьбы с коронавирусом в России с конца марта действуют ограничения. Запрещены массовые мероприятия, закрыты предприятия сферы услуг. Во многих регионах ввели масочный и перчаточный режимы.