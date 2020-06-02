Мишустин поручил сохранить коечный фонд для COVID-больных
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Минздраву России <…> обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в федеральных и региональных медицинских организациях, на случай возобновления роста заболеваемости населения указанной инфекцией и проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда на случай возникновения второй волны распространения новой коронавирусной инфекцииМихаил Мишустин
Отмечается, что срок выполнения поручения указан до пятого июня текущего года.
Помимо этого премьер-министр попросил проанализировать применение правовых актов, принятых в период коронавируса, с точки зрения соблюдения прав граждан. Это распоряжение касается, в том числе, указов мэра Москвы Сергея Собянина.
Ранее Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Распространение инфекции постепенно идет на спад.
В России выявлено 423 741 зараженных коронавирусной инфекцией. За последние сутки 8863 новых заболевших. Общее число погибших составляет 5037 человек, по данным стопкоронавирус.рф.