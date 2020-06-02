Мишустин поручил сохранить коечный фонд для COVID-больных

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить коечный фонд, перепрофилированный под пациентов с коронавирусом. Помимо этого ведомству нужно проработать его расширение на случай второй волны.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Минздраву России <…> обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в федеральных и региональных медицинских организациях, на случай возобновления роста заболеваемости населения указанной инфекцией и проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда на случай возникновения второй волны распространения новой коронавирусной инфекции Михаил Мишустин

Отмечается, что срок выполнения поручения указан до пятого июня текущего года.

Помимо этого премьер-министр попросил проанализировать применение правовых актов, принятых в период коронавируса, с точки зрения соблюдения прав граждан. Это распоряжение касается, в том числе, указов мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Распространение инфекции постепенно идет на спад.

В России выявлено 423 741 зараженных коронавирусной инфекцией. За последние сутки 8863 новых заболевших. Общее число погибших составляет 5037 человек, по данным стопкоронавирус.рф.