Российским родителям рассказали, что делать, чтобы дети не подхватили коронавирус

Родители должны объяснить детям, что не нужно трогать руками лицо, тереть нос или глаза и брать пальцы в рот. Это — одно из важнейших правил профилактики коронавируса у малышей.

Об этом сообщил Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответы Роспотребнадзора.

Объяснить детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, потому что все это дополнительные факторы распространения инфекции Роспотребнадзор.

Если ребенок все-таки дотронулся до лица или потянул пальцы в рот, нужно сразу обработать дезинфектором лицо и область вокруг губ, а также прополоскать рот и нос солевым раствором или обычной водой.

В ведомстве подчеркнули, что дети взаимодействуют с окружающей средой не только руками, но и другими частями тела. Поэтому родителям стоит периодически проводить дезинфекцию всех открытых участков кожи прямо во время прогулки. После возвращения домой ребенку рекомендуют принять душ.

По возможности дети должны соблюдать социальную дистанцию — если это невозможно, лучше гулять в менее людных местах. В ведомстве отметили что в магазины лучше ходить без детей.

Роспотребнадзор подчеркнул, что малыши тоже могут заразиться коронавирусом, несмотря на то, что по статистике чаще болеют взрослые. Однако малыши переносят COVID-19 намного легче — у одних совсем не проявляются симптомы, у других заболевание протекает в стертых формах. Из-за этого во многих случаях у детей не удается диагностировать коронавирус, однако они чаще взрослых оказываются переносчиками нового типа инфекции.