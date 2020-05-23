Спикер чеченского парламента попросил исцелить Кадырова «от всякого недуга»

Ранее источники ряда СМИ, в том числе «Интерфакса», ТАСС и РИА «Новости», сообщали, что Кадырова с подозрением на коронавирус на самолете доставили в Москву. По данным Baza, глава Чечни находится в больнице в тяжелом состоянии.

Официально чеченские власти опровергали болезнь руководителя региона, однако сам он несколько дней не появлялся на публике. Вечером в пятницу Даудов назвал сообщения о госпитализации сплетнями, добавив, что «Рамзан Кадыров здоров».

Позднее в Instagram Даудов написал, что «бесчисленное количество людей… искренне волнуются и переживают» за Кадырова.

«В теперешнее сложное время наша умма и наш народ особенно сильно нуждаются в Вас, не могут допустить и мысли, что с Вами что-то может произойти», — говорится в послании к главе республики.

«Мы все молимся и делаем дуа, прося Всевышнего Аллаха уберечь Вас от любого зла, защитить от всего плохого, исцелить от всякого недуга», — добавил Даудов.