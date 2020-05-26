Коронавирус подтвердили у 537 иркутских вахтовиков

Тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным у 537 вахтовиков в Иркутской области. Сейчас работники находятся под постоянным наблюдением врачей, которые держат ситуацию под контролем.

Врио губернатора региона Игорь Кобзев сообщил, что сейчас ситуация в регионе сложная, но контролируемая специалистами.

«У нас действительно произошла дестабилизация заболеваемости за счет работников, которые прибыли в регион вахтовым методом. Статистика говорит о том, что 537 работников имеют заболевание коронавирусной инфекцией», — заявил Кобзев в эфире «России 24».

Он добавил, что очаги заболеваний локализовали. В каждой точке работают врачи, следящие за состоянием здоровья каждого зараженного. В основном COVID-19 протекает у работников без каких-либо симптомов. Всего в Иркутской области насчитывается 12 тысяч вахтовиков. Все приезжающие в регион проходят обязательный двухнедельный карантин и исследования на коронавирус.

Медики подтвердили наличие коронавирусной инфекции у 1306 человек в Иркутской области. Вылечились уже 260 пациентов. Зафиксировано 10 случаев смерти после заражения. Всего по России насчитывается 362 342 случая заболевания COVID-19.