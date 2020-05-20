Больше масок и новые кредиты. Антикоронавирусные меры придумали в России

В России с июня будет производиться до 11 миллионов масок в сутки. Каждый день планируют производить до 200 тысяч защитных костюмов. Все это нужно, чтобы обеспечить людей надежной защитой во время пандемии коронавируса.

«Производство масок в июне вырастет до 11 миллионов штук в сутки. В настоящий момент производится почти девять миллионов масок в сутки, чуть больше половины из них гигиенические, остальные — медицинские. До конца мая предусмотрена поставка еще около 12 миллионов масок из Китая», — рассказали в информационном центре по коронавирусу в России.

В среднем маска уже сейчас стоит 26 рублей за штуку. На прошлой неделе в России ежедневно использовали 1,3 миллиона масок.

В информационном центре также рассказали, что был уточнен порядок выплат медикам, работающим с пациентами с подтвержденным COVID-19. На выплаты в мае правительство выделило регионам 22,4 миллиарда рублей. Кроме того, на сайте госуслуг открылась форма для жалоб врачей об отсутствии положенных выплат.

Для поддержки бизнеса в условиях пандемии в России вводят кредиты под 2% на выплату зарплат для компаний из пострадавших отраслей. Минэкономразвития открыло прием заявок банков на участие в этой новой программе.

Минпромторг представил предложения по мерам поддержки экспорта в условиях пандемии. В частности, предлагается компенсировать расходы на складах третьих лиц, если поставка там застряла из-за пандемии. Кроме того, министерство предложило выдавать льготные кредиты на финансирование оборотного капитала в рамках действующего экспортного контракта.

Правительство также утвердило отсрочку по налогам для арендодателей и правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств.