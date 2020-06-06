РПЦ ввела масочный режим

Масочный режим ввели в храмах РПЦ. Верующих, не соблюдающих это требование, не пустят помолиться. Об этом рассказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

«Прихожане должны будут в храм приходить только в масках. Если они придут без маски, значит, сотрудники храма обязаны выдать маску прихожанину, и мы будем в таком режиме служить до тех пор, пока карантинные меры не будут ослаблены или отменены», — отметил митрополит Иларион.

В каждом храме России подсчитаны квадратные метры, на которых могут находиться прихожане. Исходя из этого определено максимальное количество людей, которые могут присутствовать на богослужении.

Тем, кто не поместится в храм, предложат стоять на улице и там слушать трансляцию либо их «переадресуют в соседний храм».

Ранее россиянам рассказали, как будут проходить службы после открытия храмов. Верующим разрешат прислоняться к иконам лбом, но не целовать. При исповеди теперь запрещено целовать руку или крест. Священнослужители должны быть в маске.

Православные христиане отмечают Родительскую субботу 6 июня. В этот день поминают всех умерших.