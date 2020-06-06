РПЦ ввела масочный режим
«Прихожане должны будут в храм приходить только в масках. Если они придут без маски, значит, сотрудники храма обязаны выдать маску прихожанину, и мы будем в таком режиме служить до тех пор, пока карантинные меры не будут ослаблены или отменены», — отметил митрополит Иларион.
В каждом храме России подсчитаны квадратные метры, на которых могут находиться прихожане. Исходя из этого определено максимальное количество людей, которые могут присутствовать на богослужении.
Тем, кто не поместится в храм, предложат стоять на улице и там слушать трансляцию либо их «переадресуют в соседний храм».
Ранее россиянам рассказали, как будут проходить службы после открытия храмов. Верующим разрешат прислоняться к иконам лбом, но не целовать. При исповеди теперь запрещено целовать руку или крест. Священнослужители должны быть в маске.
Православные христиане отмечают Родительскую субботу 6 июня. В этот день поминают всех умерших.