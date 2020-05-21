В ВОЗ назвали ситуацию с коронавирусом в Москве началом стабилизации

Москва пока находится в начале фазы стабилизации коронавируса. Об этом сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, отметив высокие цифры в статистике заболевших.

«В последнее время мы наблюдаем снижение темпов роста по заболеванию, но цифры все еще высоки, и мы можем только сказать, что это начало фазы стабилизации», — сообщила она РИА «Новости».

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович отметила, что нужно ориентироваться на значительное сокращение числа новых случаев, причем это должно быть на регулярной основе. Еще одним показателем является уровень воспроизводства (сколько один инфицированный заражает человек до изоляции) — он должен быть меньше 1.

В Москве, по информации на 21 мая, с начала эпидемии выявили 155 219 случаев заражения коронавирусом. За сутки прирост составил почти три тысячи. Всего в России зафиксировано свыше 317 тысяч случаев, почти половина из них приходится на Москву.

В Москве, как и в Подмосковье, до 31 мая действуют ограничения, связанные с коронавирусом. Выходить из дома можно только по уважительной причине, а для проезда на транспорте нужно оформлять цифровой пропуск. Кроме того, в общественных местах следует надевать маску.