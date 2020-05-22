Еще 8894 случая COVID-19 выявили в России за сутки

Число случаев COVID-19 в России достигло 326 448. За последние сутки инфекцию подтвердили у 8894 человек. Тест на коронавирус показал положительный результат у жителей 84 регионов, сообщил оперштаб Москвы.

Среди новых заболевших у 42,2% не было клинических проявлений болезни, сообщил оперштаб Москвы.

С начала эпидемии в стране выздоровели 99 825 инфицированных. Врачи отправили домой еще 7144 пациентов, которые полностью излечились от COVID-19. От коронавирусной инфекции за 24 часа скончались 150 больных. Всего случаев со смертельным исходом в РФ — 3249.

Специалисты провели более 8,1 миллиона исследований на коронавирус, уточнили в Роспотребнадзоре. Пробы брали в том числе у людей, которые вернулись из неблагополучных по ситуации с COVID-19 стран. Сейчас под наблюдением врачей остаются 277 068 человек — у них подозревают коронавирусную инфекцию.

В Подмосковье за все время сделали 434 326 тестов. Исследования проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», а также в государственных и частных лабораториях.

Москва по-прежнему лидирует по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За сутки специалисты выявили еще 2988 инфицированных в столице (накануне их было 2913). В Московской области у врачей появились 824 новых пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 389.

В Москве от инфекции вылечились еще 2900 пациентов, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 43 582», — подчеркнула она.

Поправившиеся жители столицы могут помочь другим заболевшим — им предлагают стать донорами плазмы.

В Подмосковье за сутки поправились 418 пациентов. Их выписали после отрицательных результатов тестов на коронавирус. Всего в Московской области с начала эпидемии выздоровели 4699 человек, сообщил региональный оперштаб.

Бразильская клиника «Альберт Эйнштейн» разработала генетический тест на SARS-CoV-2. С его помощью можно протестировать в 16 раз больше образцов с точностью 100%.