Минюст подтвердил законность указов мэра Москвы

Министерство юстиции РФ признало законными ограничения, введенные в регионах страны. Они являются обоснованными и соразмерными угрозе.

Об этом ведомство сообщило на своем сайте. В результате проведенного анализа Минюст пришел к выводу, что принятые меры были в рамках компетенции соответствующих органов власти.

«Меры, введенные на территории Российской Федерации (в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты Правительства Москвы)<…> безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ограничительные меры сопровождались «полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики и материальной поддержкой широких категорий граждан».

В Минюсте подчеркнули, что рассматриваемые меры носят исключительно временный характер. А постепенные смягчения подтверждают, что их целью была именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил проанализировать применение правовых актов, принятых в период коронавируса, с точки зрения соблюдения прав граждан. Этим займутся юристы, вместе с представителями Минюста, Минздрава, Роспотребнадзора и правительства Москвы.