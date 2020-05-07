Пассажиров отправят в личный кабинет. Почему деньги за отмененные билеты хотят возвращать ваучерами

Российским перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а выписывать вместо них ваучеры или переводить эквивалент средств в личный кабинет. В Госдуме заявили, что таким образом авиационную отрасль хотят спасти за счет карманов россиян.

Предложения по легализации ваучеров или перевода средств в личный кабинет пассажира содержатся в разработанном Минэкономразвития и Минтрансом законопроекте, узнал «Коммерсант».

Перевозчики могут получить такое право, подтвердил «360» зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. Но лучше оформлять возврат не ваучером, а зачислять в виде эквивалента стоимости перелета на личный счет пассажира.

«Это будет как некий кошелек идентифицированного пассажира. На них можно будет приобрести билеты на рейсы по тем направлениям, которые определены в его (перевозчика — прим. ред.) маршрутном листе», — добавил парламентарий.

Сейчас поправки изучают в правительстве. В случае одобрения документ внесут на рассмотрение Госдумы. Первое чтение может пройти уже в мае этого года. Причиной стали массовые отмены рейсов из-за пандемии коронавируса. Пассажиропоток и выручка резко упали, а затраты на аренду и обслуживание самолетов, зарплаты работников остались на прежнем уровне.

По данным Общероссийского объединения пассажиров, уплаченные за билеты деньги не могут получить около миллиона пассажиров. Общий объем возвратов может достигнуть 70 миллиардов рублей. 40 миллиардов из них придется на долю «Аэрофлота». При отсутствии прибыли вернуть эти средства нереально. Если не легализовать ваучеры, то все авиакомпании разорятся.

По сведениям источников «Коммерсанта», к ваучерам уже прибегли Emirates, Lufthansa, Qatar Airlines, United, Delta, Air France-KLM и другие крупные перевозчики. «Аэрофлот» тоже объявил, что готов выдавать ваучеры пассажирам, которые не хотят ждать нормализации ситуации для возврата денег.

РЖД испытывает схожие проблемы. Компания уже вернула пассажирам восемь миллиардов рублей за 3,5 миллиона сданных билетов. Речные круизные компании должны вернуть 2,2 миллиарда авансов за проданные билеты. Но деньги еще зимой ушли на ремонт судов. Общие потери отрасли могут составить 15 миллиардов рублей.

Из кармана пассажиров

Из-за пандемии коронавируса в сложной ситуации оказались не только перевозчики, но и пассажиры. Многих сокращают или отправляют в неоплачиваемые отпуска. В дальнейшем, считают эксперты, уровень безработицы будет расти. В такой ситуации не до планирования поездок в неизвестном будущем. Гораздо актуальнее живые, «кровно заработанные» деньги.

В России пытаются легализовать систему, которую после начала отмены рейсов перевозчики уже активно используют в отношении пассажиров, заявил «360» депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Парламентарий получает такие жалобы от россиян, общается с перевозчиками, и после этого они нередко идут навстречу потребителям.

«Им (пассажирам — прим. ред.) говорят: „Мы вам зачислим на ваш счет“. Но человеку неинтересно. Это его деньги. Он не смог воспользоваться услугой и хочет получить их обратно. Сегодня для людей эти деньги уж точно не лишние», — сказал парламентарий.

В целом Ионин считает инициативу «очень странной». Нельзя поддерживать отрасль на деньги из «карманов потребителей». Особенно если люди не уверены, что вообще куда-то полетят.

Ионин надеется, что правительство не одобрит законопроект. Но если это произойдет, планирует в рамках профильного комитета пытаться заблокировать это решение.

«Оно просто несправедливое. Спасать одних за счет других. А завтра за счет потребителей будут спасать продуктовые магазины? Чтобы на кассе деньги брали, а продукты не выдавали, а обещали отдать когда-нибудь потом», — подытожил парламентарий.

Нарушение прав пассажиров

Ваучеры вместо живых денег нарушают права пассажиров, считает юрист Андрей Лухин. Если человек заплатил за услугу перелета в рублях, то при отмене рейса должен получить средства назад. Собеседник «360» согласился, что легализацией ваучеров государство пытается переложить спасение авиаперевозчиков на пассажиров.

«Поэтому и авиакомпании, и государство заинтересованы в том, чтобы деньги остались внутри авиакомпаний. А ваучер… Может быть, когда-нибудь человек им воспользуется. К тому времени авиакомпания наверняка выйдет из кризиса и сможет выделить пару мест в салоне для людей, которые полететь куда-то не смогли. А кто-то, возможно, просто об этом [ваучере] забудет», — добавил он.

Ваучер вместо денег могут устроить только часто летающих пассажиров. В ситуации, если человек в ближайшие годы не планирует куда-либо лететь, он должен обратиться к перевозчику, посоветовал Лухин. Это можно сделать в форме обратной связи на сайте компании. Объяснить ситуацию, указать номер банковской карты или счета для перевода средств.

«По Воздушному кодексу и Федеральным авиационным правилам авиакомпания обязана это сделать. Если она отменяет рейс, это может являться основанием для вынужденного возврата билетов. То есть [возврата] полной его стоимости по заявлению пассажира», — подчеркнул юрист.

То есть по действующим законам перевозчик обязан вернуть деньги. Но если он не захочет это делать, придется писать письменную претензию и отправлять ее заказным письмом к авиакомпании. Если и это не поможет — обращаться в суд. Если поправки не примут, суд признает правоту пассажира и тот наконец получит свои деньги, а перевозчика оштрафуют и обяжут возместить издержки.