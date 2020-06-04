Прокуратура Верхней Пышмы рассмотрит дело экс-духовника Поклонской

Томаткин написал заявление из-за провокационных высказываний отца Сергия во время проповедей.

«Мне не важно, какое наказание назначат отцу Сергию, я написал обращение в МВД, не с целью преследовать его или его последователей, а чтобы проверить как действуют наши законы и наша судебно-исполнительная система», — заявил он.

По словам Томаткина, ему важен сам факт обвинительного решения. Это будет означать, что такие поступки в нашей стране считаются незаконными.

В действиях отца Сергия найдены признаки состава административного правонарушения, говорится в письме врио начальника Центра «Э» Алексея Киселева. Дело настоятеля монастыря может в дальнейшем рассматриваться по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Материал проверки направлен в прокуратуру Верхней Пышмы, которая примет решение о запуске административного производства.

Перед направлением материалов в прокуратуру представители Центра «Э» попросили провести экспертизы, выяснило агентство. Результаты подтвердили наличие признаков экстремизма в проповеди отца Сергия. Духовнику грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.