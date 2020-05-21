Пассажиров в самолетах обяжут летать в масках и перчатках

Пассажиры в самолетах должны будут носить маски и перчатки. Если полет займет больше трех часов, защитные средства нужно будет заменить. Таковы методические указания Росавиации.

«В зависимости от уровня риска в аэропортах применяются дифференцированные меры предупреждения и контроля: <...> наличие на борту воздушного судна защитных масок для пассажиров, исходя из количества пассажиров на борту, с учетом длительности полета и смены защитных масок каждые три часа», — говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации отмечают, что такие меры будут корректироваться в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.

Ранее ведомство опубликовало официальные данные об авиаперевозках в России. В апреле их стало меньше на 91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что перелеты по России могут возобновить в полном объеме уже во второй половине июня. Что касается рейсов за границу, то, возможно, это случится летом, но когда точно — пока никто не может сказать.