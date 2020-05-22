Выпускники старших классов будут зачислены в колледжи и техникумы на основании школьных аттестатов. Выпускники учреждений среднего профессионального образования (СПО) смогут поступить в вузы без ЕГЭ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что отмена госэкзаменов стала вынужденной мерой.

Мы понимаем, что экзамен — это составная часть образовательного процесса. По понятным причинам принято решение, что поступление в средние профессиональные образовательные учреждения будет на основе аттестатов. А аттестаты будут выданы на основе текущих оценок Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Кравцов добавил, что выпускники СПО получат возможность поступить в высшие учебные заведения без ЕГЭ, так как власти хотят максимально перевести все процессы в электронную форму.

Накануне Кравцов сообщил об отмене выпускных экзаменов для девятиклассников. Сначала в Минпросвещения планировали провести ОГЭ по двум обязательным предметам, затем решили от этого отказаться. Школьники будут аттестованы по текущим оценкам.