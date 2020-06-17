Режим самоизоляции, который ввели в России из-за коронавируса, использовали нечистые на руку работодатели. Они перестали платить своим сотрудникам зарплату.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов во время своего выступления на пленарном заседании Совета Федерации заявил, что надзорный орган тщательно следит за текущей ситуацией. Его слова привело РИА «Новости».

«Введенный режим самоизоляции безответственные работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам», — обратил внимание Краснов.

Глава Генпрокуратуры РФ подчеркнул, что некоторых людей просто уволили.

Каждый случай нарушения трудовых прав россиян в ведомстве оценивают с правовой точки зрения. Прокуроры следят за тем, как работают центры занятости, государственные трудовые инспекции, приставы и службы, занимающиеся вопросами службы техники безопасности на производстве.

Многие компании после снятия ограничений хотят оставить своих сотрудников на «удаленке». Больше половины предприятий — 59% — рассматривают такую занятость только для части специалистов. Позволить всем работать из дома готовы 15% работодателей.