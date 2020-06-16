Бабушка из Санкт-Петербурга победила COVID-19 в 103 года
Лечили петербурженку в больнице Святого Георгия. Историю ее выздоровления опубликовали в Instagram медицинского учреждения. Женщину госпитализировали в 11-е инфекционное отделение.
У старушки подтвердили коронавирусную инфекцию. Болезнь осложнилась двусторонней полисегментарной пневмонией.
«Валентина Мартыновна <…> выписана с улучшением самочувствия домой 11 июня», — уточнили в клинике.
После выписки женщина чувствует себя хорошо. Сейчас она дома, в окружении родных.
В Санкт-Петербурге с начала пандемии выявили 21 047 случаев COVID-19. Выздоровел 9971 пациент, 689 умерли. Всего в России по данным на 16 июня 545 458 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
В Тюмени в начале июня скончалась самая пожилая пациентка с коронавирусом. Женщине было 93 года. Она страдала хроническими заболеваниями.